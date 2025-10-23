Μόλις το 32,7% των απορριμμάτων συσκευασιών που παρήγαγε ανακύκλωσε η Ελλάδα το 2023.

Η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασιών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2023, παρά τη μικρή πρόοδο που σημειώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα ανακύκλωσε μόλις το 32,7% των απορριμμάτων συσκευασιών που παρήγαγε, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από το 42,1% που καταγράφεται κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά, στην Ελλάδα παρήχθησαν 263.200 τόνοι απορριμμάτων συσκευασιών, από τους οποίους 85.971 τόνοι οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση, γεγονός που αναδεικνύει τις διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και την ανάγκη για πιο αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα απορρίμματα συσκευασιών ανήλθαν σε 79,7 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή 177,8 κιλά ανά κάτοικο, ποσότητα μειωμένη κατά 8,7 κιλά σε σχέση με το 2022 αλλά αυξημένη κατά 21,2 κιλά συγκριτικά με το 2013. Από αυτά, το 40,4% αφορά χαρτί και χαρτόνι, το 19,8% πλαστικό, το 18,8% γυαλί, το 15,8% ξύλο και το 4,9% μέταλλο.

Κάθε Ευρωπαίος πολίτης παρήγαγε το 2023 35,3 κιλά πλαστικών απορριμμάτων συσκευασιών, εκ των οποίων 14,8 κιλά ανακυκλώθηκαν. Η ποσότητα των πλαστικών μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2022, ενώ η ανακύκλωση παρουσίασε μικρή αύξηση. Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2013, τα πλαστικά απορρίμματα έχουν αυξηθεί κατά 6,4 κιλά ανά άτομο, δείχνοντας ότι η συνολική κατανάλωση παραμένει υψηλή.

Η ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών στην ΕΕ έφτασε το 42,1%, ποσοστό αυξημένο από το 38,2% του 2013. Πρωταθλήτριες χώρες αναδείχθηκαν το Βέλγιο (59,5%), η Λετονία (59,2%) και η Σλοβακία (54,1%), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ουγγαρία (23%), η Γαλλία (25,7%) και η Αυστρία (26,9%).