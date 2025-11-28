Πολλά προβλήμα στην Αθήνα από την βροχή και τις καταιγίδες που συνεχίζουν να πέφτουν από τα ξημερώματα.

Ασταμάτητη βροχή πέφτει στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ήδη αρκετοί δήμοι της Αττικής ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα γεγονός που αποδεικνύει ότι το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία είναι πλημμυρισμένο.

Εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων για αρκετή ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο από Αιγάλεω μέχρι τις Αχαρνές. Παράλληλα, στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε ότι έχει φουσκώσει ο Κηφισός.

Την ίδια στιγμή δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου όπως επίσης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Δουλειά έπιασαν τα συνεργεία καθαρισμού του δήμου στη Γλυφάδα καθώς πλημμύρισαν οι δρόμοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Adel.

Η στάθμη του νερού έχει καλύψει τα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία. Η διέλευση των πεζών είναι αδύνατη.

Τα συνεργεία του δήμου εργάζονται για να βελτιώσουν την κατάσταση, ξεβουλώντας τα φρεάτια στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

