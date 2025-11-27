Η κίνηση αυτή της Αρχής σηματοδοτεί όμως και νέα ποινική έρευνα για τους δυο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος , όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διατηρούν στην Ελβετία εντός Ελλάδος οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Φιλήστορας Δεστεμπασίδης οι οποίοι φαίνεται πως είναι οι ίδιοι που κατέθεσαν και στις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis. Την εντολή για τη δέσμευση έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης θεωρώντας πως είναι προϊόντα των ψευδών καταθέσεων που είχαν δώσει στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.

Με βάση την εντολή αυτή όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία παγώνουν προσωρινά ενώ άμεσα δρομολογείται και νέα ποινική έρευνα σε βάρος τους καθώς διαβιβάστηκε το σχετικό πόρισμα της Αρχής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, με βάση τις καταθέσεις των οποίων ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Παράλληλα, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για το αδίκημα – επίσης κακούργημα – της συνέργειας σε ξέπλυμα.

Όλα ξεκίνησαν με την πρωτόδικη καταδίκη των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή. Η Αρχή ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν τα χρήματα που φέρονται να είχαν εισπράξει από την Αμερική σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη.

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή έκρινε πως οι καταθέσεις τους στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ εντός Ελλάδος είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό το οικονομικό κίνητρο . Έτσι, αναζητήθηκαν στοιχεία και στο επόμενο στάδιο χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων , που κατά την Αρχή αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Από την έρευνα διαπιστώθηκαν ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρθηκαν σε τράπεζα στην Ελβετία . Για τον έναν από τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρας βρέθηκε από αυτά τα χρήμα. ύποπτο ποσό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ . Αντίστοιχα από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους .

Τώρα πια η ποινική Δικαιοσύνη θα κληθεί να κρίνει αν στοιχειοθετείται η περιγραφόμενη αξιόποινη πράξη να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των εμπλεκομένων προσώπων . Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σε μία τέτοια περίπτωση οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα πρέπει μέσω δικαστικής συνδρομής να ζητήσουν τη δέσμευση των χρημάτων στην Ελβετία , καθώς επί του παρόντος η ενέργεια αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα.