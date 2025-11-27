Η αντίδραση του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα της υπόθεση Novartis.

«Εκδικητική και καθοδηγούμενη» χαρακτηρίζει ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης την εντολή που έδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis.

O Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης μιλά για ένα «τιμωρητικό παρακρατικό σύστημα» που επιδιώκει «τον αθέμιτο επηρεασμό των Δικαστικών Λειτουργών» που εκδικάζουν την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Θεωρεί επίσης πως η αιτιολογία της δέσμευσης στηρίζεται σε αβάσιμα στοιχεία ενώ το «βραβείο» των προστατευόμενων μαρτύρων στις ΗΠΑ αφορά όσα κατέθεσαν εκεί, με αποτέλεσμα την «υπογραφή συμβιβασμού με το αμερικανικό δημόσιο, όταν στην Ελλάδα η αγωγή του ελληνικού δημοσίου συντάχθηκε δολίως ως αόριστη και γι’ αυτό απορρίφθηκε».

Ο Φ. Δεστεμπασίδης κάνει λόγο για «σχέδιο της δολοφονίας χαρακτήρα των προστατευόμενων μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι- σημειωτέον- φέρεται να έχουν βραβευθεί στις Η.Π.Α., για τα ίδια ακριβώς γεγονότα και πληροφορίες», και τονίζει πως «θα αναγκαστεί, εφόσον επιβεβαιωθεί η σκευωρία σε βάρος του, στο μετέπειτα σκέλος της διαδικασίας, να προσφύγει στο Ε.Δ.Δ.Α., αφετέρου θα απευθυνθεί τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε ευρωπαϊκές Αρχές».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Φ. Δεστεμπασίδης διά του συνηγόρου του Γιάννη Απατσίδη αναφέρει:

Για ακόμη μία φορά, ένα Εκδικητικό, Τιμωρητικό και Καθοδηγούμενο Παρακρατικό Σύστημα, αποφάσισε να εκδικηθεί τους φερόμενους προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Δημοσιοποιήθηκε ότι η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προέβη στον δήθεν εντοπισμό του βραβείου του προστατευόμενου μάρτυρα με τον κωδικό «Μάξιμος Σαράφης», από τις Η.Π.Α., και στη δέσμευση αυτού.

Ως αιτιολογία της δέσμευσης, αφενός αναφέρεται η δήθεν τέλεση φορολογικού αδικήματος, πράγμα αβάσιμο και ψευδές, αφετέρου η δήθεν τέλεση της αξιόποινης πράξης της ψευδούς κατάθεσης, ενώ το βραβείο φέρεται να αφορά σε όσα κατατέθηκαν σε άλλη έννομη τάξη, ήτοι στις Η.Π.Α., όπου η εταιρεία Novartis αναγκάστηκε να ομολογήσει όλες τις αξιόποινες και αθέμιτες πρακτικές της, που επιβεβαιώθηκαν από την ενδελεχή έρευνα, και κατέληξαν στην υπογραφή συμβιβασμού με το αμερικανικό δημόσιο, όταν στην Ελλάδα η αγωγή του ελληνικού δημοσίου συντάχθηκε δολίως ως αόριστη και γι’ αυτό απορρίφθηκε.

Σε μία χώρα, όπου οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, καθώς διαχρονικά έχει απαλλάξει αθέμιτα εγκληματίες του λευκού κολάρου, μέχρι το αισχρό σημείο, είτε να υιοθετεί και εφαρμόζει κρυπτοαμνηστευτικούς νόμους, είτε να προβαίνει σε επανάληψη της διαδικασίας, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αφενός αποφασίστηκε η εξόντωση των Εισαγγελικών Λειτουργών (κ. Τουλουπάκη, κ. Ντζούρα και κ. Μανώλη), που ενασχολήθηκαν με την υπόθεση της Novartis, πράγμα που ευτυχώς δεν επετεύχθη, αν και εκδικητικώς επηρεάζεται η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, αφετέρου υλοποιήθηκε το σχέδιο της δολοφονίας χαρακτήρα των προστατευόμενων μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι -σημειωτέον- φέρεται να έχουν βραβευθεί στις Η.Π.Α., για τα ίδια ακριβώς γεγονότα και πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός που είχε απορρίψει τα αιτήματα αποχαρακτηρισμού της προστασίας τους, τέθηκε σε παρακολούθηση από την Ε.Υ.Π. και το Predator, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί ο λόγος της παρακρατικής αυτής λειτουργίας, και χωρίς ο ίδιος να βρει το σθένος να το καταγγείλει, προφανώς φοβούμενος. Εν συνεχεία, μία έντιμη Εισαγγελική Λειτουργός, υπό το κράτος αυτών των συνθηκών, προέβη στον αποχαρακτηρισμό της προστασίας τους, και τους έθεσε υπό την βορά αιμοδιψών υποστηριζόντων την κατηγορία, ακόμη κι ενός πρ. προστατευόμενου μάρτυρα, που είχε καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία για πολλά από τα πολιτικά πρόσωπα, και σήμερα, παρά την αμετάκλητη καταδίκη του, για αξιόποινη πράξη του σε βάρος πρ. Υπουργού και Βουλευτή της Ν.Δ., που επιφέρει την έκπτωσή του, κι ως εκ τούτου την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, παραμένει εν ενεργεία Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Την ίδια ώρα που η υπόθεση εκκρεμεί σε 2ο βαθμό, και πολλοί εκ των μαρτύρων αρνούνται να εμφανιστούν για να καταθέσουν, φοβούμενοι ενδεχομένως την έκθεσή τους, κι ενόσω αποκαλύπτονται πτυχές του σκανδάλου, που επιβεβαιώνουν τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την αδιαφάνεια, μία Ελεγκτική Αρχή, με επικεφαλής έναν έντιμο μεν, παραπλανημένο δε, προφανώς, Εισαγγελικό Λειτουργό, αποφάσισε να κινηθεί, με απώτερη συνέπεια ενδεχομένως τον αθέμιτο επηρεασμό των δικαζόντων Δικαστικών Λειτουργών.

Δεδομένου ότι ο φερόμενος πρ. προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε απολύτως αληθή στοιχεία, και γι’αυτό πολλοί εκ των πολιτικών προσώπων δήλωσαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο πως τουλάχιστον δεν είχε σκοπιμότητα, αλλά παρόλα αυτά η κα Πρωτοδίκης, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση, έκρινε βασιλικότερα του βασιλέως, και λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω δεδομένων, ο εντολέας μου, αφενός θα αναγκαστεί, εφόσον επιβεβαιωθεί η σκευωρία σε βάρος του, στο μετέπειτα σκέλος της διαδικασίας, να προσφύγει στο Ε.Δ.Δ.Α., αφετέρου θα απευθυνθεί τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε ευρωπαϊκές Αρχές, για το παρατηρούμενο δικονομικό παρακρατικό bullying που υφίσταται, επειδή τόλμησε να σπάσει τη σιωπή. Γιατί στη χώρα μας, μετά την απαλλαγή όλων των εγκληματιών του λευκού κολάρου, με αποφάσεις σκανδαλώδεις και προσβλητικές για το Κράτος Δικαίου, και μετά από χρόνιες έρευνες στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος, που δεν καταλήγουν σε κάθαρση μετά από οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια, για πληθώρα εταιρειών, ελεγχομένων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι πολύ επικίνδυνο να έχεις δίκιο, όταν το Κράτος έχει άδικο. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι συντελεστές αυτής της σκευωρίας, αλλά και όσοι επέτρεψαν να εξελιχθεί έτσι, καθ’ ομολογία τους, θα λογοδοτήσουν κάποτε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον χώρο του φαρμάκου.