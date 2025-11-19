Πολιτική στόχευση και δόλο καταλόγισε στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Δόλο καταλόγισε στους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis ο πρώην Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος κατέθεσε στη δίκη τους σε δεύτερο βαθμό και υποστήριξε πως «έδρασαν με το αζημίωτο». Τους χαρακτήρισε μάλιστα ως «κοινούς συκοφάντες», λέγοντας πως είχαν «πολιτική στόχευση».

Ο κ. Λοβέρδος ισχυρίστηκε πως οι δύο κατηγορούμενοι «είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα....Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή». Και πρόσθεσε: «Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα «όχι» στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα».

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης, αναφερόμενος στους δυο κατηγορούμενους με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση, είπε πως ήταν «κωμικές και ψευδείς» οι καταθέσεις που είχαν δώσει στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς.

Δεν ήταν λίγες οι φορές πάντως που ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Λοβέρδου ο οποίος στράφηκε σε βάρος του τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημ. Παπαγγελόπουλου, της τότε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και της εισαγγελέως διαφθοράς.

«Έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική. Το δόγμα ήταν «θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν». Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν και αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Έπρεπε να εφεύρουν νέες κατηγορίες για να προχωρήσουν» ανέφερε και πρόσθεσε πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προσωπικό οικονομικό συμφέρον από την υπόθεση.

Αναφερόμενος στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε πως τον συνάντησε μόνο μία φορά. «Ήρθε στο γραφείο μου όταν εξελέγη πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιρειών, τον είδα ένα λεπτό τον Μάρτιο του 2012. Γνωριστήκαμε και δεν τον συνάντησα ποτέ ξανά, τον Μάιο έπεσε η κυβέρνηση» κατέθεσε.

Ένταση επικράτησε στη δικαστική αίθουσα όταν ο κατηγορούμενος Φ.Δεστεμπασίδης απηύθυνε ερωτήσεις στον μάρτυρα ο οποίος αντέδρασε σχολιάζοντας «εσύ είσαι ψεύτης καταδικασμένος, εσείς καταθέσατε με κουκούλα». Οι συνήγοροι υπεράσπισης , με τη σειρά τους, αντέδρασαν με τον πρόεδρο να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους.

Ο συνήγορος της δεύτερης κατηγορούμενης υπέβαλλε αίτηση εξαίρεσης κατά τις εισαγγελέως καθώς της καταλόγισε μεροληψία. «Ενώ εξέταζε τον μάρτυρα Ανδρέα Λοβέρδο σε αποστροφή του λόγου της είπε ότι «το ψεύδος των καταθέσεων έχει αποδειχθεί, εδώ είμαστε για τον δόλο». Παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας» ανέφερε ο συνήγορος ενώ η αίτηση αναμένεται να κριθεί στη συνέχεια.