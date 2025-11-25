Αυτοί είναι οι αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση του Eurojackpot.

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 1, 23, 30, 35, 46.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 8.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.