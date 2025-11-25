Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή παροχής του νερού στον Δήμο Μεγαρέων και στις περιοχές: Πόλη Μεγάρων, Νέα Πέραμο, Βλυχάδα, Νεράκι και Λουτρόπυργο, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

Διάρκεια: από ώρα 20:00 της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου έως τις 10:00 της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.