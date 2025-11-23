Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Παρασκευή σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα (ενδεικτικά πάνω απο τα 1700 περίπου μέτρα).

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Αρναούτογλου ενημερώνει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Όπως τονίζει ο ίδιος, η Δυτική Ελλάδα θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη ενώ κατά τη διάρκεια της ερχόμενης Παρασκευής αναμένεται σταδιακή βελτίωση στα πιο επιβαρυμένα τμήματα! Πιο έντονα θα γίνουν τα φαινόμενα όμως στην υπολοιπη χώρα με την Αττική να επηρεάζεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

«Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο. Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα προσεγγίζουν από το Ιόνιο και δίνουν καθημερινά νέα επεισόδια βροχών στις ίδιες περίπου περιοχές. Στους χάρτες, οι μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις δείχνουν αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές περιοχές αντιστοιχούν σε πολύ έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή.

Δεν πρόκειται για μία ενιαία κακοκαιρία αλλά για συνεχόμενα περάσματα που πέφτουν πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη, αυξάνοντας σημαντικά την ευαισθησία των περιοχών που επηρεάζονται. Ακόμη και μέτριες βροχές μπορούν να προκαλέσουν γρήγορες απορροές, τοπικές πλημμυρικές αντιδράσεις, κατολισθήσεις ή υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Πέμπτη το σύστημα δείχνει μεγαλύτερη εξάπλωση: τα πιο έντονα φαινόμενα παραμένουν στη δυτική πλευρά της χώρας, αλλά παράλληλα εμφανίζονται πιο οργανωμένοι πυρήνες σε αρκετές περιοχές της κεντρικοανατολικής Μακεδονίες και Θράκης, καθώς και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Την Παρασκευή όμως, παρότι σε τμήματα της δυτικής χώρας εξακολουθούν να σημειώνονται αξιόλογες βροχές, οι πιο έντονες αποχρώσεις μετατοπίζονται ανατολικότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες δεν φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης εκείνη την ημέρα, ενώ αυτή τη φορά και άλλες περιοχές της επικράτειας, ακόμη και τμήματα της Κρήτης, ενδέχεται να δεχτούν έντονα επεισόδια βροχών ή καταιγίδων.

Συνολικά, τα δυτικά τμήματα παραμένουν η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή απο την Τρίτη έως το τέλος της εβδομάδας λόγω της διατήρησης των κατά διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων και του μεγάλου κορεσμού του εδάφους. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι χάρτες της Πέμπτης και της Παρασκευής, έντονα φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Θα παρακολουθώ στενά όλες τις νεότερες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων και θα σας ενημερώνω άμεσα για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο», καταλήγει.

Δείτε την ανάρτηση με τους χάρτες

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0VN3hZvUwoQ5rDqChQJ3VzS1byARWr3hGJ8Mp4mB4szyW9igNe9rKZsboYpzpky5ql}