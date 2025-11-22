Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από τις κατολισθήσεις, εγκλωβισμένοι οδηγοί σε δρόμους ποτάμια, σπίτια και μαγαζιά κάτω από λασπόνερα, είναι η εικόνα που επικρατεί στη δυτική Ελλάδα κατά την επέλαση της κακοκαιρίας.

Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. «Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί» σύμφωνα με ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο μάλιστα, από το βράδυ του Σαββάτου (22/11/25) αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα αυτά του καιρού μάλιστα, αναμένεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Η κακοκαιρία θα σαρώσει πάλι τη Δυτική Ελλάδα

Πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από τις κατολισθήσεις, εγκλωβισμένοι οδηγοί σε δρόμους ποτάμια, σπίτια και μαγαζιά κάτω από λασπόνερα, είναι η εικόνα που επικρατεί στη δυτική Ελλάδα κατά την επέλαση της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη βόρεια Κέρκυρα και την Θεσπρωτία, μετά τη θεομηνία που πλήττει την περιοχή σχεδόν ασταμάτητα, από την Πέμπτη. Συνεργεία των περιφερειών και των δήμων προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στις υποδομές.

Το «112» ήχησε στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για βιβλική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην Κέρκυρα καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού εξακολουθεί να είναι το σκηνικό που επικρατεί

Ήδη καταγράφονται προβλήματα από την κακοκαιρία στη βορειοδυτική Ελλάδα και πλημμύρισαν τα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα.

Έρχονται νέες βροχές

«Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια» αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του «οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα».

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο (22/11/25)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο.

Στα νησιά του Αιγαίου αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι.

Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως στην περιοχή της Ρόδου), όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 8 με 11, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.