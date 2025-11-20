Στα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει η παρατεταμένη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες. Στα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, ενώ στο Ζαγόρι σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το epirusgate, το βράδυ της Τετάρτης (19.11.25) σημειώθηκε κατολίσθηση στους Μηλιωτάδες Ζαγορίου εξαιτίας της συνεχούς βροχής. Μηχανήματα του Δήμου επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης σε διαφορετικά σημεία της Ηπείρου, όταν ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν μετά την υπερχείλιση ρέματος που κατέστησε αδιάβατο τον δρόμο. Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων, με τον απεγκλωβισμό των δύο κτηνοτρόφων να ολοκληρώνεται με επιτυχία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια φράκαραν από φύλλα και φερτές ύλες, με τα συνεργεία του Δήμου να ανοίγουν τις σχάρες ώστε να απομακρυνθούν τα νερά. Η Πυροσβεστική δέχθηκε πολλές κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια.

Παράλληλα, δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας–Πλαταριάς οδήγησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στον δρόμο προς τη λωρίδα της Σαγιάδας, αλλά και προς το χωριό Μαυρούδι. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες οδούς.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, στον δρόμο που συνδέει τα Μαστοροχώρια με Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδοστρώματος και έργων υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρόγνωση κάνει λόγο για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

6.555 κεραυνοί

Ταυτόχρονα, μεγάλος αριθμός κεραυνών καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο χτες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 2202 κεραυνοί πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.