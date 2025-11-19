Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας στην Ήπειρο.

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ήπειρο.

Κόνιτσα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα βρίσκονται στο έλεος των βροχοπτώσεων ενώ δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και ποτάμια φτάνουν στα όριά τους.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991163362479092162}

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βροσίνας, ενός χωριού στα Ιωάννινα, όπου το ποτάμι που διαρρέει την περιοχή οριακά αγγίζει το γεφύρι. Ο Ζαλογγοπόταμος έχει φτάσει τα 4,5 μέτρα και όπως φαίνεται και από τα βίντεο, είναι έτοιμος να καταπλακώσει και το γεφύρι του χωριού.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991153530783105068}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991150845191229762}

Αντίστοιχες εικόνες και την Ηγουμενίτσα, όπου έκλεισε ο δρόμος που συνδέει την πόλη με την παραλιακή περιοχή της Πλαταριάς, από την ισχυρή βροχόπτωση ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και σε άλλες περιοχές του νομού.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991111054332497954}

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991142385418453459}

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991137146996940988}

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ήδη ξεκινήσει από το βράδυ με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1990631730168975843}

To βράδυ της Τρίτης ένας κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή στα Ιωάννινα και προκάλεσε πανικό. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Σαράφη. Σύμφωνα με το EpirusPost, η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν στον αέρα ενώ λόγω του κεραυνού δημιουργήθηκε τρύπα στη σκεπή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική και αστυνομίας ενώ διαπιστώθηκε ότι στην τσιμεντένια πλάκα που υπάρχει κάτω από το κεραμοσκεπή δεν είχαν προκληθεί ρωγμές ή άλλες ζημιές. Από το περιστατικό υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της Κόνιτσας, λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Τα άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με τη βοήθεια πυροσβεστών ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε πλάτανος στην παραλιακή οδό. Ο πλάτανος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/EpirusPost/Thespro