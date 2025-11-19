Όλοι οι μετεωρολόγοι στις προβλέψεις τους αναφέρουν ότι από την Κυριακή και μετά θα υπάρξει ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ενώ κάποιοι μιλούν και για χιονοπτώσεις σε πόλεις με χαμηλό υψόμετρο.

Συνεχίζει η κακοκαιρία που ξεκίνησε από χτες να «χτυπά» την δυτική Ελλάδα, ενώ από την Κυριακή έρχεται το πρώτο «σοβαρό» κρύο της χρονιάς.

Η κακοκαιρία στη βορειοδυτική Ελλάδα συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο με εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζοντας ότι από την Κυριακή θα πέσει για τα καλά η θερμοκρασία.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει οι βροχές θα διατηρηθούνστα βορειοδυτικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Επισημαίνει μάλιστα ότι Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, και Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης πολικές αέριες μάζες θα φθάσουν στη χώρα μας ενώ, έρχονται και τα πρώτα αξιόλογα χιόνια στα βουνά. Δεν αποκλείεται να δούμε και να κατεβαίνουν σε υψόμετρο, ιδιαίτερα για τη βόρεια - βορειοδυτική χώρα.

Κλείνοντας ανέφερε πως «το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε και σε μονοψήφια νούμερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Θα έχουμε μία πτώση της τάξης των 8 με 12 βαθμών Κελσίου».

Επιπλέον, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ANT1, Χαρά Μάλεση από την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία και θα υπάρξουν χιονοπτώσεις στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. «Η εβδομάδα που διανύουμε είναι μία περίοδος μετάβασης από ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό σε Χειμώνα».

Τέλος, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος της ΕΡΤ, τονίζει πως η αλλαγή του καιρού προσδιορίζεται την Κυριακή όπου θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας όπου θα πέσουν και λίγα χιόνια στα βουνά της βόρεια Ελλάδας και της Ηπείρου.

