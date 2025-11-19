Έρχεται βαρυχειμωνιά τις επόμενες μέρες με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Μέχρι όμως τότε ο καιρός θα παρουσιάσει σταθερότητα τουλάχιστον στην Αττική, με μικρή πιθανότητα βροχής σήμερα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός στην Αθήνα θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, ο καιρός στην Αττική θα κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα φαινόμενα δεν αναμένονται ούτε μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ από την επόμενη εβδομάδα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιόνια σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης πολικές αέριες μάζες θα φθάσουν στη χώρα μας ενώ, έρχονται και τα πρώτα αξιόλογα χιόνια στα βουνά. Δεν αποκλείεται να δούμε και να κατεβαίνουν σε υψόμετρο, ιδιαίτερα για τη βόρεια - βορειοδυτική χώρα.

Κλείνοντας ανέφερε πως «το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε και σε μονοψήφια νούμερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Θα έχουμε μία πτώση της τάξης των 8 με 12 βαθμών Κελσίου».

Επιπλέον, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ANT1, Χαρά Μάλεση από την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία και θα υπάρξουν χιονοπτώσεις στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. «Η εβδομάδα που διανύουμε είναι μία περίοδος μετάβασης από ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό σε Χειμώνα».

Τέλος, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος της ΕΡΤ, τονίζει πως η αλλαγή του καιρού προσδιορίζεται την Κυριακή όπου θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας όπου θα πέσουν και λίγα χιόνια στα βουνά της βόρεια Ελλάδας και της Ηπείρου.

