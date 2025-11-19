Τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή της μετά το Σαββατοκύριακο. Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ραγδαία πτώση.

Πολικές αέριες μάζες θα φθάσουν στη χώρα μας ενώ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έρχονται και τα πρώτα αξιόλογα χιόνια στα βουνά. Δεν αποκλείεται να δούμε και να κατεβαίνουν σε υψόμετρο, ιδιαίτερα για τη βόρεια - βορειοδυτική χώρα.

Οι βροχές θα επιμείνουν στα βορειοδυτικά τμήματα ενώ θα σημειώσει πτώση η θερμοκρασία.

Σήμερα, επιμένει ο έντονα άστατος καιρός προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, εκεί οι συννεφιές θα είναι πυκνές και θα συνοδεύονται από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Οι καταιγίδες αυτές εμφανίζουν και μία στασιμότητα προς την περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας- βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία- και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, γιαυτό και τα επόμενα 24ωρα ενδέχεται να έχουμε κατολισθήσεις από τον μεγάλο όγκο νερού που αναμένεται να πέσει και τις επόμενες ημέρες.

Επίσης θέλει προσοχή και για τα μικροπλημμυρικά επεισόδια που ίσως είναι εκτεταμένα τις επόμενες ημέρες.

Ανατολικότερα και νοτιότερα οι βροχές υποχωρούν και οι συννεφιές εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι νοτιάδες θα φθάσουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης μέσα στο Αιγαίο -8 μποφόρ-.

Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα, ξεκινάει από δηψίφιες θερμοκρασίες και θα φθάσει τις μεσημβρινές ώρες έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε και σε μονοψήφια νούμερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Θα έχουμε μία πτώση της τάξης των 8 με 12 βαθμών Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχοπτώσεις μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Αν βγουν κάποιες μπόρες θα είναι τοπικού χαρακτήρα. Ο υδράργυρος κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο βαρύς ενώ δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Σε καμία περίπτωση τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με αυτά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Ο υδράργυρος μια ανάσα κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, ισχυρές καταιγίδες και βροχές.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τα ανατολικά. Και τις επόμενες ημέρες η προσοχή θα είναι στραμμένη προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα με χιονοπτώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ορεινές περιοχές προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα μιας και περιμένουμε και τον υδράργυρο να αρχίσει να υποχωρεί με την πολική αέρια μάζα να περνά οριακά από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

