Με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων, πιο κοντά από ποτέ είναι η πρώτη «αίσθηση» του χειμώνα. Είναι δεδομένο ότι από την επόμενη επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν για τα καλά τα καλοριφέρ.

Ποια είναι όμως η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του καλοριφέρ; Είναι δεδομένο ότι η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα τις επόμενες ημέρες οπότε καλό θα είναι όσοι έχουν σπίτι για την θέρμανσή τους θερμοστάτη, να γνωρίζουν την ιδανική θερμοκρασία που πρέπει να τον ρυθμίσουν.

Μια λογική θερμοκρασία δωματίου κυμαίνεται από 19 ως 21 βαθμούς Κελσίου μέσα στην ημέρα για τη ρύθμιση του θερμοστάτη του καλοριφέρ το χειμώνα. Τη νύχτα πριν κοιμηθείτε φροντίστε να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη κατά 2 – 3 βαθμούς. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα έχετε εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Για τους καταναλωτές πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη να χρησιμοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες του χωρου και του καλοριφέρ τους. Οι σωστές ρυθμίσεις στο καλοριφέρ μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη θέρμανση που προσφέρει.

Μία καλή θερμοκρασία για να παραμένει ο θερμοστάτης είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα κλασικά καλοριφέρ πετρελαίου ή φυσικού αερίου προτιμάται η θερμοκρασία να μένει στους 18-19 βαθμούς τις ώρες που λείπετε ενώ όταν είστε στο σπίτι στη θερμοκρασία της αρεσκείας σας. Σε κάθε περίπτωση μια θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου είναι καλή.

Κατά την απουσία σας από το σπίτι (ειδικά τις μέρες με χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες) μην κλείνετε εντελώς τη θέρμανση αλλά ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία στο θερμοστάτη. Με το τρόπο αυτό πετυχαίνετε μικρότερες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και βοηθάτε το σύστημα θέρμανσης σας να λειτουργήσει ηπιότερα και πιο αποδοτικά. Οπότε όταν λείπετε ρυθμίστε τα καλοριφέρ έναν με δύο βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα.

Μερικές άλλες συμβουλές για να διατηρείτε το σπίτι σας ζεστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι:

-Ανοίξτε τις κουρτίνες για να μπει ήλιος στο σπίτι

-Η επικάλυψη του πατώματος με καλά χαλιά τα οποία διατηρούν το πάτωμα ζεστό

-Η απομάκρυνση των επίπλων ή άλλων αντικειμένων μπροστά και πάνω από τα σώματα θέρμανσης καθώς έτσι παρεμποδίζουν την θερμότητα να εξαπλωθεί

Πού και πώς πρέπει να είναι τοποθετημένος ο θερμοστάτης

Ο θερμοστάτης βασικό είναι να είναι εγκατεστημένος σε σωστό σημείο μέσα στο σπίτι, δηλαδή να μην είναι σε εξωτερικό τοίχο, να μην είναι κοντά σε πηγές θέρμανσης, όπως ένα τζάκι, ένα καλοριφέρ, να είναι σε σωστό ύψος από το 1,10 έως το 1,50.

Οπως το καλοκαίρι δεν αφήνουμε το κλιματιστικό ανοιχτό και τα παράθυρα ανοιχτά, έτσι και το χειμώνα, την ώρα που αερίζεται το σπίτι, θα πρέπει να κλείνουμε το σύστημα θέρμανσης και μόλις τελειώσει ο αερισμός να ξαναβάλουμε το σύστημα θέρμανσης να δουλέψει.