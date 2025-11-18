Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά προτείνουν το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών προτείνεται να ισχύσει από την Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου. Αναυτικά οι μέρες και ώρες έχουν ως εξής:

Αντίστοιχα για τον Πειραιά ισχύουν οι εξής ημέρες και ώρες:

- Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

- Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

- Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

- Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

- Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

- Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

- Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

- Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

- Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

- Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

- Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

- Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

- Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

- Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού τις Κυριακές, υπενθυμίζεται ότι, η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

- Ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.

Οι τέσσερις Κυριακές λειτουργίας

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 – Έναρξη της εορταστικής περιόδου

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 – Εορταστική αγορά ενόψει Χριστουγέννων

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 – Κορύφωση των χριστουγεννιάτικων αγορών

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 – Τελευταία Κυριακή πριν από την Πρωτοχρονιά