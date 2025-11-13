Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν μαζί και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σχεδόν όλες τις Κυριακές του Δεκεμβρίου ενόψει και των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.