Η καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού, αποκωδικοποιεί τα ρήγματα που συνδέονται με τον χθεσινό σεισμό στη Σκύρο.

Ο χθεσινοβραδινός σεισμός των 4,6 Ρίχτερ στην βορειοδυτικά της Σκύρου που έγινε αισθητός και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής δεν εμπνέει ανησυχία καθησυχάζουν οι ερευνητές όμως η σεισμική ακολουθία παρακολουθείται. Σύμφωνα με τους επιστήμονες στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται σημαντικά γνωστά ρήγματα, μερικά από τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα ενεργά. Η λεκάνη της Σκύρου, μήκους 120 χιλιομέτρων και πλάτους 10–40 χλμ., περιβάλλεται από ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς μεγέθους 7 Ρίχτερ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πρόσφατος σεισμός δεν εμπνέει ανησυχία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debkwafj2t5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με ανάρτησή της η καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού, επεξηγεί το γεωλογικό πεδίο και το σεισμικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το νησί των Σποράδων, υπενθυμίζοντάς μας ότι «πρόκειται για μια ενεργή περιοχή που το 2001 έδωσε σεισμό 6,4 Ρίχτερ». Επικαλούμενη στοιχεία επιστημονικής δημοσίευσης που συμμετείχε σημειώνει ότι «Ο σεισμός του 2001 με μέγεθος M = 6,4 σημειώθηκε σε μία αριστερόστροφη (sinistral) υποθαλάσσια ρήξη με διεύθυνση ΒΔ–ΝΑ, λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της λεκάνης της Σκύρου.

Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο μηχανισμό γέννεσης που ενεργοποιεί ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ–ΝΑ στο Βόρειο Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας ότι αυτά τα ρήγματα παραμένουν ενεργά. Τέσσερα παράλληλα ρήγματα με ίδια διεύθυνση, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς μεγέθους M ≥ 7,0, έχουν εντοπιστεί υποθαλάσσια προς τα ανατολικά του νησιού της Σκύρου. Η μετάβαση από την έκταση, που προκαλείται από τη νοτιοδυτική έλξη της ελληνικής ζώνης κατάδυσης, στη διατμητική κίνηση κατά μήκος της δυτικής προέκτασης του Βορείου Ρήγματος της Ανατολίας στο Βόρειο Αιγαίο και τη λεκάνη της Σκύρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παγκοσμίως. Η τριγωνική γεωμετρία που παρατηρείται στις δύο λεκάνες του Αιγαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για περιπτώσεις λοξής επέκτασης, ενδιάμεσες μεταξύ των συνήθων «pull-apart» λεκανών κατά μήκος ζωνών διαρρήξεων και τεκτονικών βυθισμάτων που σχηματίζονται κάθετα στις επεκτατικές τάσεις.» Παράλληλα σημειώνει ότι «η χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου χώρο και ο εντοπισμός ενεργών ρηγμάτων είναι σημαντική για την ερμηνεία θαλάσσιων γεωκινδύνων.»

Η ανάρτηση της Εύης Νομικού

{https://www.facebook.com/evi.nomikou/posts/pfbid02ntMRsKJrjjn8iQmjSrzVjAzat5ob8N8GRx8jnBL5t5Lkk9A5RGu2vGtZAEsUVKN3l}