Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Σκύρου, ο οποίος έγινε αισθητός στην Αθήνα, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και καταγράφηκε στις 23:04.

Το επίκεντρο ήταν σε θαλάσσιο χώρο, 32 χιλιόμετρα δυτικά- βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος ήταν 16,6 χιλιόμετρα.

Αρχικά το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έκανε λόγο για σεισμό 5 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε το μέγεθός του σε 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 40 χλμ. βόρεια της Κύμης και εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα.

{https://x.com/LastQuake/status/1990527335385244010?s=20}

«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 4,7 από τον θαλάσσιο χώρο της Σκύρου. Αισθητός και στην Αττική», ανέφερε στην πρώτη ανάρτησή του για τη δόνηση ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

37 σεισμοί στη Σκύρο την τελευταία εβδομάδα

Τις τελευταίες επτά ημέρες έχουν καταγραφεί 37 σεισμοί στην περιοχή της Σκύρου.

Από αυτές τις δονήσεις, η μία ήταν άνω των 4 Ρίχτερ και άλλες δέκα ήταν μεταξύ 2 και 3 Ρίχτερ.

Σημειώνεται πως στην περιοχή είχε σημειωθεί σεισμός 6 Ρίχτερ στις 27 Δεκεμβρίου 1981.

Ευθύμιος Λέκκας: Συνηθισμένοι τέτοιοι σεισμοί στην περιοχή

Ο αποψινός σεισμός ανοιχτά της Σκύρου «δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα σε πρώτο επίπεδο. Βεβαίως, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και σημείωσε ότι η δόνηση έγινε αισθητή στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τις γύρω περιοχές.

Η περιοχή γύρω από τη Σκύρο εντάσσεται σε εκείνη του βορείου Αιγαίου, που έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα, δήλωσε. «Είναι συνηθισμένοι τέτοιοι σεισμοί στην περιοχή, δεν είναι κάτι περίεργο. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debaawkkt95d?integrationId=40599y14juihe6ly}