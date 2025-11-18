Από σήμερα ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία κυρίως στην δυτική Ελλάδα.

Σε κλοιό κακοκαιρίας από σήμερα (18.11.2025), καθώς για δύο μέρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε τη Δευτέρα η ΕΜΥ, σημειώνοντας πως οι βροχές και οι καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανία.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ σημειώνει η επιδείνωση του καιρού θα πλήξει τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) και την Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αρναούτογλου: Δεν πρόκειται για μεμονωμένη κακοικαιρία - Κίνδυνος πλημμυρών

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, η συμπεριφορά του καιρού στη Δυτική Ελλάδα θα είναι «εμμονική», ενώ οι κάτοικοι θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Αρναούτογλου επισημαίνει ότι:

«Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια συνηθισμένη βροχερή περίοδος.

Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα, ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24-25 Νοεμβρίου».

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για σειρά διαδοχικών κυμάτων βροχών, που επιβαρύνουν καθημερινά την κατάσταση. Το κορεσμένο έδαφος μειώνει την ικανότητα απορρόφησης των υδάτων, με αποτέλεσμα τα ποτάμια και τα ρέματα να αντιδρούν ταχύτερα και αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Επιπλέον, αυξάνεται και η πιθανότητα μικροκατολισθήσεων ή καταπτώσεων βράχων, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει «μαλακώσει» από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι:

Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιονίο. Κατα τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι κατά διαστήματα έως και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας ωστόσο μια ελαφρώς αυξημένη υγρασία.

Προειδοποίηση Κολυδά για μεγάλα ύψη βροχής

Για διήμερη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει κυρίως το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, κάνει λόγω μέσω ανάσρτησής του ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς.

Παρά τον ήπιο και σχετικά ζεστό καιρό των προηγούμενων ημερών, η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής από την Τρίτη έως και την Τετάρτη, με τα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων να δείχνουν μεγάλα ύψη υετού και πιθανές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η μεταβολή οφείλεται στη διαμόρφωση ισχυρού νοτιοδυτικού ρεύματος στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων και τη μεταφορά υγρασίας προς τη δυτική χώρα. Η ροή αυτή δημιουργεί συνθήκες που «φορτώνουν» τα συστήματα κακοκαιρίας, οδηγώντας σε επεισόδια έντονης βροχόπτωσης.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι το ίδιο ρεύμα αναμένεται να μεταφέρει και αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει την ορατότητα και ενδεχομένως την ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται ήδη από τη Δευτέρα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες προς το βράδυ ενδέχεται να εξελιχθούν σε σποραδικές καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι κατά διαστήματα έως και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας ωστόσο μια ελαφρώς αυξημένη υγρασία.

Οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία καιρού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενόψει των έντονων φαινομένων.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Η ημέρα που ξεκινάει το κρύο

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα δούμε βαρομετρικά χαμηλά από την κεντρική Ευρώπη να προσπαθούν να μετατοπιστούν στα βορειοανατολικά για να επιδεινώσουν τον καιρό στη χώρα μας, δίνοντας βροχές πρώτα στα βορειοδυτικά και κοντά στα μέσα της εβδομάδας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Αύριο Τρίτη, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται προς τη βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία) και λίγο πιο νότια για να φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι τη δυτική Μακεδονία.

Την Τετάρτη, σιγά σιγά αρχίζει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να προσεγγίζει περισσότερες περιοχές, πάλι όμως τα εντονότερα φαινόμενα τα περιμένουμε προς τη βορειοδυτική Ελλάδα όπως επίσης και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Μπορεί σε κάποιες περιοχές να δούμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα μιας και φαίνεται οτι έχει ιδιαίτερη δυναμική αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα ιδιαίτερα σε βορειοδυτική Ελλάδα, βόρειο Ιόνιο και βορειοδυτικά η πειρωτικά τμήματα, όπου μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται οτι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.

Κοντά στην Πέμπτη, θα περάσει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και απο άλλες περιοχές με πιο χαμηλή ένταση και γενικά φαίνεται οτι η εβδομάδα που μόλις ξεκινάει θα χαρκτηρίζεται από άκρως φθινοπωρινές συνθήκες σε ότι αφορά τις βροχοπτώσεις.

Θερμοκρασιακά θα επιμένουμε σε υψηλές τιμές, ωστόσο προς το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία για να πηγαίνουμε σε πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, ιδιαίτερα την Κυριακή και την επόμενη Δευτέρα.

