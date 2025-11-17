Διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια για τον 23χρονο με αποτέλεσμα να αποφασιστεί κατ’ οίκον περιορισμός μέχρι να αποφανθεί το αρμοδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη Εισαγγελέως και Ανακρίτριας υπήρξε διαφωνία για την προφυλάκιση ή όχι του 23χρονου ανιψιού του Καργάκη που κατηγορείται για εμπλοκή στο μακελειό στα Βορίζια, οπότε για την ποινική του τύχη θα αποφανθεί το αρμοδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Ο 23χρονος μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για την ποινική του μεταχείριση, θα ειναι σε κατ' οίκον περιορισμό σύμφωνα με το cretalive.gr. Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τοποθέτηση και πυροδότηση βόμβας, ενώ οι Αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της βόμβας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν κατέληξαν σε κοινή απόφαση ως προς το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή

Η διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών ενεργοποιεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, σύμφωνα με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το συμβούλιο θα αποφανθεί οριστικά για το αν ο 23χρονος θα τεθεί ή όχι σε προσωρινή κράτηση. Ωστόσο, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, ο κατηγορούμενος αφήνεται ελεύθερος, όπως ορίζει η ποινική δικονομία σε περιπτώσεις διαφωνίας.

Αναμένεται η τελική κρίση του συμβουλίου

Το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για να κρίνει την οριστική ποινική μεταχείριση του 23χρονου. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις. Ο 23χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που «ξύπνησε» την βεντέτα στα Βορίζια, την ώρα που η ΕΛΑΣ εξακολουθεί να ψάχνει το σύνολο του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και δύο ακόμη πρόσωπα. Καταθέσεις δείχνουν συγκεκριμένο άτομο ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών», ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής απομακρύνθηκαν από άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας μετά το περιστατικό.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται η εξέταση των εκατοντάδων καλύκων από το «πεδίο μάχης», ενώ ερευνώνται και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη φυλακή Αλικαρνασσού και χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος.

