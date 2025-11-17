Στο περιθώριο της έρευνας για τη βεντέτα στα Βορίζια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέπτεται αύριο την Κρήτη για να ανακοινώσει νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής.

Απολογείται σήμερα ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που «ξύπνησε» την βεντέτα στα Βορίζια, την ώρα που η ΕΛΑΣ εξακολουθεί να ψάχνει το σύνολο του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και δύο ακόμη πρόσωπα.

Παρά τις συλλήψεις των βασικών εμπλεκομένων, εκκρεμεί ο εντοπισμός εκείνου που φέρεται να εμπλέκεται στην κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας και του ηθικού αυτουργού.

Καταθέσεις δείχνουν συγκεκριμένο άτομο ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών», ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής απομακρύνθηκαν από άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας μετά το περιστατικό.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται η εξέταση των εκατοντάδων καλύκων από το «πεδίο μάχης», ενώ ερευνώνται και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη φυλακή Αλικαρνασσού και χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο συνήγορος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε ότι ο νεαρός αρνείται πλήρως την κατηγορία.

Τόνισε ότι «είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη» αλλά υπάρχουν «πέντε συλλήψεις», προβλέποντας νέες διώξεις.

Για τον εντολέα του ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνά από το σπίτι της έκρηξης, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτός «είναι ο μοναδικός δρόμος» προς το σπίτι του.

«Όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;»