«Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις», τονίζει ο ίδιος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, πάνω σε εδάφη ήδη ιδιαίτερα κορεσμένα από τα πρόσφατα καιρικά συστήματα, όπως τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η κατάσταση δεν αποτελεί μια απλή βροχερή περίοδο, αλλά μια ακολουθία διαδοχικών επεισοδίων βροχών, που ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και τις 24–25 Νοεμβρίου, εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα.

Οι συχνές και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορων αντιδράσεων των υδατορευμάτων, πιθανών υπερχειλίσεων, αλλά και μικροκατολισθήσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το έδαφος έχει πλέον «μαλακώσει». Περιοχές που απαιτούν αυξημένη προσοχή είναι η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο.

Δείτε την ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0Y8N4cKgC6JZzb7Q3xkH5uoSVp5cf5MvMM2cZXadxRWiBEp1kYdptWq8QLf9Z8BXol}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνιστάται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων και υποδομών, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία με ιστορικό προβλημάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=oFaNv5w5UVA}