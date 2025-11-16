Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της.

Στη σύλληψη 45 ατόμων που συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους προχώρησαν οι αρχές, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, και συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με πλήρη δομή εταιρείας. Παρά το χτύπημα από την ΕΛ.ΑΣ., καταγράφονται ακόμη περιστατικά από ομάδες που φαίνεται να συνεχίζουν αντίστοιχες μεθόδους.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία 37χρονη αθλήτρια, η οποία είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της- ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας»- στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Η δράση του οργανωμένου δικτύου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Η οργάνωση διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ), λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, αποσπούσαν: κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι» δήθεν για παγίδευση απατεώνων.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα.