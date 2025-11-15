Ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις διαχωριστικές μπάρες. Πέντε τραυματίες.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται και οι πέντε επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου που τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11) προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Υλίκης.

Το ατύχημα συνέβη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις διαχωριστικές μπάρες και να συρθεί, λόγω ταχύτητας, για πολλά μέτρα.

Τόσο ο οδηγός όσο και οι πέντε επιβάτες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Θήβας. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες η πρόσκρουση του λεωφορείου στις μπάρες ήταν σφοδρή ενώ έσπασε και ο μπροστινός τροχός του λεωφορείου.