Άστεγοι παραμένουν εκπαιδευτικοί σε αρκετές περιοχές της χώρας που κοιμούνται σε αυτοκίνητα και σκηνές, αφού ούτε φέτος υπήρξε πρόνοια για τη στέγασή τους, όπως επισημαίνει η ΔΟΕ.

Το νομοθετικό πλαίσιο που θα ανακούφιζε την κατάσταση, επισημαίνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, παραμένει ανενεργό κι οι μόνοι που ενδιαφέρθηκαν ήταν οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ που διαφήμιζαν ότι μπορούν να «φιλοξενήσουν» νεοδιόριστους και αναπληρωτές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΟΕ:

«Για τις πρωτοβουλίες-δράσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από την έναρξη και αυτής της σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο των αποφάσεων και των διεκδικήσεών του, αλλά και στην προσπάθεια να αναδείξει όλα τα σημαντικά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κόσμος ανέλαβε, σε συνέχεια των ενεργειών-δράσεων που εδώ και χρόνια πραγματοποιεί, σημαντικές πρωτοβουλίες για το πολύ οξυμένο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στις νησιωτικές και όχι μόνο, περιοχές.

Και τη φετινή χρονιά είδαμε εικόνες ντροπής με εκπαιδευτικούς να κοιμούνται στα αυτοκίνητα, σε σκηνές, να πληρώνουν υπέρογκα ποσά σε ξενοδοχεία, μέχρι να βρούν ένα δωμάτιο το οποίο θα πληρώσουν αδρά και το οποίο θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περίοδο που ξεκινά η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος. Μέχρι και κάμπινγκ «διαφήμιζαν» τη δυνατότητα να «φιλοξενήσουν» συναδέλφους νεοδιόριστους και αναπληρωτές.

Δεν αποτελούν απάντηση στα οξυμένα αυτά προβλήματα τα ευχολόγια της Κυβέρνησης και πολλών Δήμων για λύσεις που ίσως δοθούν κάπου, κάποτε, τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται ακόμα και το νομοθετικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει για να ανακουφίσει την κατάσταση ( π.χ. άρθρο 32 του ν.4483/2017 και απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. της 15ης Μαΐου 2024).

Για αυτούς τους λόγους το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πραγματοποίησε στις 9/9/2025 συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο όπου έθεσε, μεταξύ πολλών θεμάτων, με αναλυτικό τρόπο το ζήτημα της στέγασης και τη διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα πραγματοποίησε επισκέψεις κλιμακίων της ΔΟΕ σε Κέρκυρα, Χίο (8-9/10) Κεφαλονιά (18-19/9), και Σάμο (17-18/9) σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε και προχώρησε από κοινού σε δράσεις διεκδίκησης, συναντήσεις με την Τοπική Διοίκηση (Περιφέρειες, Δήμους), συνεντεύξεις τύπου κλπ.

Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα επιμείναμε να πάρουμε απαντήσεις και δεσμεύσεις για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων των συναδέλφων (από την ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ., μέχρι τους Δήμους και τις Περιφέρειες). Τονίσαμε πως κάθε χρόνο το ζήτημα της στέγασης, σε συνδυασμό με το τεράστιο κύμα ακρίβειας και τους πενιχρούς μισθούς γίνεται ακόμα οξύτερο. Έτσι εξηγούνται και οι εκατοντάδες παραιτήσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.

Ξεκαθαρίσαμε πως όλες οι αποφάσεις αλλά και οι καθυστερήσεις είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, αφού την ίδια στιγμή που ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση υπερπλεονάσματα δις ευρώ, που δίνονται «δωράκια» σε διάφορους «μεγαλοσχήμονες» και πολεμικές δαπάνες, που ξοδεύονται αφειδώς χρήματα σε διάφορες «δράσεις» και «προγράμματα» (με το τελευταίο παράδειγμα του πλεξίματος και της κεραμικής να ξεπερνά και τα όρια της φάρσας), οι εκπαιδευτικοί βλέπουμε την Κυβέρνηση να «πετά το μπαλάκι» των ευθυνών στους Δήμους και οι Δήμοι στην Κυβέρνηση, ακούμε συνεχώς πως για στοιχειώδεις ανάγκες δεν δίνονται παρά ελάχιστα χρήματα. Μάλιστα αντιμετωπίζουμε «κόφτες» και εξοικονόμηση σε οτιδήποτε αφορά τις ανάγκες μας. Βιώνουμε δηλαδή μια αντιμετώπιση από το κράτος που δεν ταιριάζει προς τους δασκάλους των παιδιών του ελληνικού λαού.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα και την πίεση που ασκήσαμε και ασκούμε από κοινού η Ομοσπονδία και οι τοπικοί Σ.Ε.Π.Ε., προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και να επικοινωνήσουμε και αυτό το τεράστιο θέμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αποσπάσαμε δεσμεύσεις από Δήμους και Περιφέρειες (Β. Αιγαίο, Άρτα, Ιόνια κ.α.) για εφαρμογή μέτρων ανακούφισης προς τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές καθώς και για αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτηριακών δομών (πρώην ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.) με μετατροπή τους σε κατοικίες για εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους γενικότερα. Σημαντική είναι η απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου για την στήριξη των δίκαιων αιτημάτων της Δ.Ο.Ε.

Γνωρίζουμε πως το πρόβλημα της στέγασης έχει οξυνθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα (και όχι μόνο τις τουριστικές περιοχές), αφορά όλους τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να λυθεί με επιδόματα και ευχολόγια. Η δημιουργία κτηριακών υποδομών και η διεκδίκηση κονδυλίων για μια πολιτική στήριξης της λαϊκής κατοικίας και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς ώστε να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς από το μισθό μας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης το οποίο υπονομεύει τη λειτουργία των σχολείων και των δημοσίων υπηρεσιών ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους/τις συναδέλφους να δυναμώσουμε μέσα από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. και την Ομοσπονδία, τις δράσεις μας για τη διεκδίκηση στέγης και της επίλυσης των οξυμένων προβλημάτων διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Γνωρίζουμε καλά ότι αυτή η προσπάθεια απαιτεί συνεχή, συλλογικό και οργανωμένο αγώνα για να μπορούμε οι εκπαιδευτικοί να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια. Συσπειρωμένοι και ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για αυξήσεις στους μισθούς, για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του αγώνα μας για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους καθώς και τις άλλες εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες θα προχωρήσει σε νέες δράσεις, συσκέψεις, συναντήσεις και περιοδείες με σκοπό την διοργάνωση νέας πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης το επόμενο διάστημα».