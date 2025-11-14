Διαφορετική πρόγνωση από αυτή του Κλέαρχου Μαρουσάκη, κάνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Διαφορετική πρόγνωση για τον καιρό την προσεχή εβδομάδα, σε σχέση με αυτή του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη, δίνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα υπάρξει θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, τονίζει πως οι βροχές θα είναι περιορισμένες ενώ οι νοτιάδες που θα επικρατήσουν θα φέρουν άνοδο της θερμοκρασίας έως και 24 βαθμούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες...

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ) , οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική , σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών.

Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Όπως ανέφερε νωρίτερα στο OPEN, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο κακοκαιριών στη χώρα μας. Κοντά στα μέσα της εβδομάδας (Τρίτη - Τετάρτη), μας έρχεται και πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας για να μας θυμίσει στην αρχή φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις και στην πορεία να μας οδηγήσει σε μία πρώτη γεύση από χειμώνα.

Έτσι ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι την Τρίτη έρχεται κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει «μία πρώτη γεύση χειμώνα» ενώ με την ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας για τις ίδιες μέρες «μιλάει» για νοτιάδες και θερμοκρασίες έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

