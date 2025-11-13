«Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια» είπε μάρτυρας που κατέθεσε στις Αρχές για τα όπλα του μακελειού στα Βορίζια.

Μία μαρτυρία - κλειδί για τα όπλα του μακελειού στα Βορίζια έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Συγγενικό πρόσωπο μίας από τις δύο οικογένειες περιέγραψε στις Αρχές πώς βρήκε τα όπλα και τι τα έκανε. Στην αστυνομία υπάρχει βίντεο που δείχνει κάποιους να μαζεύουν τα όπλα στην καρότσα ενός αγροτικού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο μάρτυρας φέρεται να είπε στις Αρχές πως «είδα στο πλαϊνό μιας κούρσας που δεν ξέρω ποιανού ήταν να έχουν αφημένα ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκαννο. Με το που τα είδα, πήγα, τα πήρα και ένα, το μονόκαννο, το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου. Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήταν. Τα πέταξα για να μην τα ξαναβρούν και αρχίζουν να παίζουνε πάλι αυτοί που παίζανε. Το θεώρησα σωστό να τα κρύψω και να τα πετάξω για να μην ξαναρχίζουν να παίζουν αυτοί που πιθανόν τα χρησιμοποίησαν».

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριζε πως είδε τα μέλη της μίας οικογένειας να παίρνουν το καλάσνικοφ από το σημείο, που το είχε αφήσει εκείνος και να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7qv162ibvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ερευνούν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο της έρευνας των αρχών, βρίσκονται τώρα τα τηλεφωνήματα που έκανε ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την έκρηξη που πυροδότησε το μακελειό στα Βορίζια. Οι Αρχές ερευνούν την επικοινωνία που είχε με τις φυλακές Αλικαρνασσού όπου βρίσκεται έγκλειστος ο πατέρας του, με το παρωνύμιο «Κούνελος».

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος έχει ταυτοποιηθεί από βίντεο για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πριν το μακελειό και πήρε την νωρίτερα προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο τον έχει απαθανατίσει να κινείται με κατεύθυνση το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν τις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Η ίδια κάμερα ασφαλείας, τον 23χρονο να απομακρύνεται από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ακολουθεί η έκρηξη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται το ΣΚΑΪ, ο 23χρονος ήταν το μόνο άτομο που κινούταν στο χωριό εκείνη την ώρα.

Με πληροφορίες του ΑΝΤ1/ΣΚΑΪ