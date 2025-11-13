Η δικηγόρος του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα της στην έκρηξη που οδήγησε στο μακελειό.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι των Φραγκαδιάκηδων στα Βορίζια, η οποία σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7hb4yb3xs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 23χρονος φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς προέκυψαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό και λοιπό προανακριτικό υλικό που τον συνδέουν με την έκρηξη. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Μεσσαράς, κατ’ εκτέλεση εντάλματος σύλληψης. Ο νεαρός αναμένεται να δώσει την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών τη Δευτέρα, οπότε και θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστεί ή όχι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7dhj13389t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Tον «έκαψαν» τα βίντεο και τα κινητά από τις φυλακές

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμπλοκή του 23χρονου που συνελήφθη χθες από το Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, προέκυψε μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και ανάλυση κινητών τηλεφώνων, ακόμη και συσκευών που εντοπίστηκαν στις φυλακές. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και φαίνεται να συνδέουν άμεσα τον 23χρονο με την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με προηγούμενες διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες της περιοχής, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Μεσσαράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7fa2kn88oh?integrationId=40599y14juihe6ly}