Ο 40χρονος έκοβε κρέας με τον μπαλτά.

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου Κιλκίς λόγω του θανάτου του 40χρονου κρεοπώλη του χωριού.

Σύμφωνα με το eidisis.gr, ο 40χρονος έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Κιλκίς, και στο «Γεννηματάς» υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, ο 40χρονος έκοβε κρέας με τον μπαλτά, ωστόσο έκοψε τη μηριαία αρτηρία του και έχασε τη ζωή του.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7ba5tcukp5?integrationId=40599y14juihe6ly}