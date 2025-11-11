«Η πλημμύρα στην Καλλονή ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας καταστροφής» σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Η Καλλονή δεν πνίγηκε από ατυχία. Πνίγηκε γιατί όλα όσα συνέβησαν είχαν προβλεφθεί, χαρτογραφηθεί και περιγραφεί - αλλά ποτέ δεν έγιναν πράξη τα βασικά μέτρα πρόληψης με καθαρισμό των ρεμάτων και των αποστραγγιστικών τάφρων, απομάκρυνση φερτών υλικών και μπάζων, μικρά ανασχετικά φράγματα συγκράτησης νερού στις ορεινές παρειές, και συντήρηση των αντλιοστασίων και δικτύων απορροής μέσα στον οικισμό» σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως γράφει στα social media, «η πλημμύρα του Νοεμβρίου 2025 ήταν, το χρονικό μιας προαναγγελθείσας καταστροφής. Όταν ο μετεωρολογικός μηχανισμός είναι γνωστός, όταν η υδρολογική απάντηση είναι προβλέψιμη και όταν τα μέσα έγκαιρης προειδοποίησης υπάρχουν, τότε η ευθύνη περνά από τη φύση στον άνθρωπο».

