Τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της έντονης βροχής που έφερε πλημμύρες και καταστροφές.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Δυτική Λέσβο καθώς μετά από έντονες καταιγίδες και μεγάλες ποσότητες νερού η Καλλονή και η Σκάλα Καλλονής «βούλιαξαν» με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, να πλημμυρίζουν τα σχολεία του χωριού και οικίες να έχουν εκτεταμένες ζημιές. Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ανδρέα Άξή, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου παρέμειναν κλειστά σήμερα.

Σύμφωνα με stonisi.gr η κακοκαιρία που έπληξε τα δυτικά της Λέσβου από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα άφησε πίσω της πλημμυρισμένα σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους, ενώ υποχώρησε μέρος του αναχώματος του ποταμού Τσικνιά, πλήττοντας μεγάλο τμήμα του οικισμού. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, καθώς οι ηλικιωμένοι που βρέθηκαν σε υπόγεια απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Kαλλονή: Έπεσαν 100 χιλιοστά νερού μέσα σε 2 ώρες

Χαρακτηριστικό της σφοδρής καταιγίδας που έπλξηε την περιοχή της Σκάλας Καλλονής το γεγονός ότι έπεσαν 100 χιλιοστά νερού μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Στην περιοχή βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος τόνισε ότι «προέχουν οι ανθρώπινες ζωές» και πως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα σταθούν στο πλευρό των πληγέντων. «Η πλημμύρα ήταν τρομακτική, έσπασε το ανάχωμα του Τσικνιά και όλο το νερό κατέληξε στη Σκάλα Καλλονής. Αυτή τη στιγμή βοηθάμε στη διάσωση και μεταφορά ηλικιωμένων, ενώ η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει άμεσα».

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, Άρης Ελευθερίου, περιέγραψε το πώς «τεράστιοι όγκοι νερού κατέβηκαν από τα βουνά πριν ξημερώσει, φέρνοντας μαζί τους φερτά υλικά που έκλεισαν τη γέφυρα του ποταμού. Τα νερά πέρασαν πάνω από το γεφύρι και κατέκλυσαν τα χαμηλότερα τμήματα, ενώ 200 μέτρα πριν το τέλος του ποταμού το δεξιό ανάχωμα εξαφανίστηκε ολοκληρωτικά».

Aνυπολόγιστες ζημιές και στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Λέσβου – Απαιτείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τεράστιες είναι και οι καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στη Σκάλα Καλλονής και τις γύρω περιοχές. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής, τόνισε ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον κ. Αξή, το κύριο μέτωπο της καταστροφής εντοπίζεται στη Σκάλα Καλλονής, όπου έσπασε το ανάχωμα του Τσικνιά ποταμού, με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος νερού να εισβάλει στον οικισμό και να πλημμυρίσει δρόμους και επιχειρήσεις. Επιπλέον, ζημιές έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου, καθώς και στα χωριά Κάπη, Κλειού, Πελόπη, Αργένου και Σκαμιά, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση κατοίκων και αγροτών.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου κινητοποιήθηκε άμεσα, χρησιμοποιώντας μηχανήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους βασικούς άξονες, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών και η προετοιμασία για επείγουσες παρεμβάσεις. Ο αντιδήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη για ειδική χρηματοδότηση και γρήγορη έναρξη έργων, ώστε να μην αποκλειστούν οι κάτοικοι και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων για όσους υπέστησαν ζημιές σε περιουσίες και επιχειρήσεις. «Η κατάσταση απαιτεί συντονισμό όλων των δυνάμεων, καθώς οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η περιοχή δεν αντέχει καθυστερήσεις στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», κατέληξε ο κ. Αξής.

Πλημμύρισαν τα σχολεία στην Καλλονή - Κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές

Το Δημοτικό Σχολείο Καλλονής θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, μετά τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου. Τα υπόγεια του σχολείου, όπου βρίσκονται οι τουαλέτες, πλημμύρισαν, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία του μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η αποκατάσταση. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νίκος Περιβολάρης, τόνισε ότι απαιτείται χρόνος για την απομάκρυνση των υδάτων και τον καθαρισμό των αύλειων χώρων από φερτά υλικά και λάσπες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο Δημοτικό: το Γυμνάσιο και το Λύκειο Καλλονής θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, καθώς οι αυλές και οι εξωτερικοί χώροι πλημμύρισαν, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία τους μέχρι να καθαριστούν. Το σχολικό συγκρότημα της Καλλονής βρίσκεται σε ευάλωτο σημείο, με ιστορικό επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων, ενώ σε παλαιότερη κακοκαιρία είχε χρειαστεί η παρέμβαση του στρατού για την απομάκρυνση μαθητών.

Αποκαρδιωτικές εικόνες στη Λέσβο μετά την κακοκαιρία: Υπερχείλισαν ποτάμια, καταστράφηκαν σπίτια

Οι αρχές του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κινητοποιήθηκαν άμεσα, συντονίζοντας μηχανήματα και συνεργεία για την απομάκρυνση των υδάτων και τη διάσωση των κατοίκων. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς ηλικιωμένοι και ευάλωτοι πολίτες μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλή σημεία. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Αξής τόνισε την τεράστια ζημιά στο αγροτικό οδικό δίκτυο και την ανάγκη άμεσης κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα έργα αποκατάστασης και να κινηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης για τους πληγέντες.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη κινητοποιήσει συνεργεία για την αποτίμηση των ζημιών, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου παραμένουν επί ποδός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση και αποζημιώσεις, τονίζοντας ότι οι ίδιες περιοχές έχουν πληγεί ξανά στο παρελθόν. «Δεν αντέχουμε άλλη αδιαφορία. Κάθε δυνατή βροχή μας βρίσκει ανοχύρωτους», λένε χαρακτηριστικά.

