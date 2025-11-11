Τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας τη Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγη ώρα η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, με ισχυρές δυνάμεις να συμμετέχουν στις προσπάθειες απάντλησης υδάτων.Παράλληλα, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με κλιμάκια της Περιφέρειας, βρίσκονται επί ποδός επιχειρώντας στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του stonisi.gr, τα νερά μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες.

Να σημειωθεί ότι τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5o4magxb6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μεγάλα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όχι μετακινήσεις άσκοπες. Στο γεφύρι του Τσικνιά και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κλείσει. Αναμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε» τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Ανδρέας Αξής.

{https://www.facebook.com/reel/2573718132998254}

Ζημιές στο ιστορικό γεφύρι της Κρεμαστής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί το ιστορικό γεφύρι της Κρεμαστής. Αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα έργα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην Λέσβο.

Πρόκειται για ένα αριστούργημα τεχνικής που δείχνει τις γνώσεις των κτιστών και ισναφιών (συντεχνίες – ομάδες με την ίδια τέχνη ή το ίδιο επάγγελμα) της εποχής και αποτελούσε την επίσημη ζεύξη του ποταμού Τσικνιά μέχρι μέχρι και τον 20ο αιώνα οπότε και κατασκευάστηκε η μεγάλη σύγχρονη γέφυρα που αποτελεί μέρος του σημερινού δρόμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5mv7qa5y1d?integrationId=40599y14juihe6ly}