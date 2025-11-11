Live η εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων για τη σημασία του τουρισμού στην οικονομία και την κοινωνία, με συμμετοχή ειδικών και εκπροσώπων δήμων.

Ημερίδα με θέμα «Τουρισμός: Πραγματικά προβλήματα και μύθοι», συνδιοργανώνουν ο δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144, Αθήνα).

Το πρώτο πάνελ, διάρκειας 40 λεπτών, θα εξετάσει τον τουρισμό ως πολυδιάστατη δραστηριότητα με επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ το δεύτερο πάνελ, διάρκειας 50 λεπτών, θα επικεντρωθεί σε πρακτικές και εμπειρίες από δήμους που προσπαθούν να αλλάξουν το μοντέλο του τουρισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η ποιότητα της τουριστικής ανάπτυξης.

Δείτε Live: Ημερίδα του δήμου Αθηναίων και του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα

{https://www.youtube.com/live/ECQe_f9i2oo}