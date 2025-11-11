Εφόσον επιβεβαιωθεί, το νέο στοιχείο θα δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση στις έρευνες των Αρχών.

Στο συμπέρασμα πως ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια περιείχε εκρηκτική ύλη στρατιωτικού τύπου, καταλήγουν οι αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρίς, εφόσον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων επιβεβαιώσουν το σενάριο αυτό, η έρευνα θα λάβει συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Αξιωματικοί που παρακολουθούν την υπόθεση δήλωσαν στην «Π» ότι εξετάζεται σοβαρά αυτή η πιθανότητα, ενώ, αν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, πρόκειται πολύ πιθανόν για C4 ή TNT - υλικά τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε ιδιώτες παρά μόνο μετά από κλοπή από στρατιωτικό χώρο.

Η υπόνοια αυτή ενισχύεται και από τη σοβαρότητα των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη, την οποία αξιολογούν ως ενδεικτική της ισχύος του μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται πως, όπως μετέδωσε και το MEGA, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιοι κατασκεύασαν, τοποθέτησαν και ποιοι έδωσαν την εντολή για τη βόμβα. Μάλιστα μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξουν και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί από τα κελιά μελών της οικογένειας του 39χρονου.

Ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα από τη βαλλιστική εξέταση από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού που θα δείξουν με ακρίβεια πόσα όπλα και τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τις επόμενες ημέρες αναμένονται 2- 3 επιπλέον προσαγωγές, που ενδεχομένως μετατραπούν σε συλλήψεις.