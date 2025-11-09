Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθήσει η διαδικασία της αυτόφωρης δίκης.

Στα Ιωάννινα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που αποκάλυψε ότι σέρβιρε αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους πελάτες.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, κατανάλωναν ποτά τα οποία τους είχε σερβίρει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Παράλληλα, στο κατάστημα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τέτοιου είδους παραβάσεις.

Η Δημοτική Αστυνομία Ιωαννίνων συμμετείχε στη διαδικασία, ελέγχοντας την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αρχές υπογραμμίζουν πως τέτοια περιστατικά αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, καθώς η παροχή αλκοόλ σε ανήλικους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους και παραβιάζει τη νομοθεσία που έχει στόχο την προστασία τους.

Οι έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης αναμένεται να συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη νυχτερινή δραστηριότητα.