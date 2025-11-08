Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του.

Στη σύλληψη ενός 40χρονου καθηγητή εργοθεραπευτή προχώρησαν οι αρχές της Πάτρας, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκου.

Πιο αναλυτικά, η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, με τον 40χρονο καθηγητή το πρωί της ίδιας ημέρας να φέρεται ότι πήρε αγκαλιά και χάιδεψε στα μαλλιά τη 15χρονη μαθήτριά του, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

H 15χρονη όταν επέστρεψε στο σπίτι, αποκάλυψε στους γονείς της τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του 40χρονου εργοθεραπευτή και άμεσα ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Ο 40χρονος, έπειτα, εντοπίστηκε στο σχολικό συγκρότημα και προσήχθη στην Ασφάλεια Πατρών. Έγινε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του.

Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την σύλληψη του και σχηματίσθηκε σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων.

Στο σπίτι του, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

