Έναν μεγάλο τυχερό ανέδειξε η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot (11/7), καθώς κερδίζει 54.286.720,10 ευρώ.

Το δελτίο με τις 5+2 σωστές προβλέψεις παίχτηκε στη Γερμανία, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας.

Άλλοι τρεις τυχεροί- σε Γερμανία, Σλοβενία και Τσεχία- κερδίζουν από 737.967,50 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1). Στην τρίτη κατηγορία (5) εντοπίστηκαν τέσσερα τυχερά δελτία που παίρνουν από 312.134,50 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία (4+2), συνολικά 55 δελτία κερδίζουν από 3.744,40 ευρώ, ανάμεσά τους και ένα που παίχτηκε στην Ελλάδα.

Οι τυχεροί αριθμοί

