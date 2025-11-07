Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot της 7ης Νοεμβρίου, που μοίραζε 53 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 13, 19, 22, 35, 40. Τζόκερ είναι οι αριθμοί 2 και 8.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στο Ελσίνκι. Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.