Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot της 7ης Νοεμβρίου, που μοίραζε 53 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 13, 19, 22, 35, 40. Τζόκερ είναι οι αριθμοί 2 και 8.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στο Ελσίνκι. Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.