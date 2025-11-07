Στον 48χρονο που ταυτοποιήθηκε σε βίντεο δίπλα στον γαμπρό του, Φ.Κ., ο οποίος πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ύψωμα, ασκήθηκε δίωξη για συνεργία σε διπλό φονικό.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για το αιμοτοκύλισμα στα Βορίζια, ενώ οι εμπλεκόμενες οικογένειες συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις και 17 προσαγωγές για την υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2ivwa2da8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού εκδόθηκε σε βάρος του 48χρονου από την οικογένεια Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι του, στο πλαίσιο της έρευνας για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ο 48χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να δηλώνει πως «δεν χρειάζεται όπλα στη ζωή του» και ότι «όπλο είναι ο λόγος του». Είναι γνωστός στην περιοχή για την ενασχόλησή του με τα κοινά και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 48χρονος είναι το δεύτερο άτομο που καταγράφεται στο βίντεο της συμπλοκής, μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του, Φανούρη Καργάκη, εναντίον του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τς ίδιες κατηγορίες. Ο 43χρονος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ για συμπληρωματική κατάθεση έχει κληθεί ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπής. Ελέγχεται η εμπλοκή του στην υπόθεση της τοποθέτησης του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de291taeim2h?integrationId=40599y14juihe6ly}