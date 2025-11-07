Ηχηρό «ράπισμα» στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την απόφασή του να υπερασπιστεί τους δύο κατηγορούμενους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αντί των συμφερόντων του Δημοσίου, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας το οποίο υποχρεώνει το ελληνικό δημόσιο να παραστεί στη δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους. Για το λόγο αυτό ανέβαλε τη διαδικασία για τις 3 Μαρτίου.

Με την απόφαση του το δικαστήριο, το οποίο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δικονομικό παράδοξο να υπερασπίζονται κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος που φέρονται ότι ζημίωσαν τα συμφέροντα του δημοσίου οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους αντί να εκπροσωπούν τα συμφέροντα του δημοσίου, αποκατέστησε τη δικονομική αλλά πρωτίστως την ηθική τάξη, δείχνοντας το καθήκον που έχει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. .

Το δικαστήριο απέρριψε μάλιστα και το αίτημα που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να αποβληθούν οι συγγενείς των θυμάτων από την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας και υποχρέωσε το ελληνικό Δημόσιο να σταθεί δίπλα τους για να ζητήσει την τιμωρία των κατηγορουμένων.

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι δημιουργεί νομικό προηγούμενο για τη στάση που θα κρατήσει στο εξής το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από την υποστήριξη της κατηγορίας. Οι συγγενείς δέχτηκαν με ανακούφιση την απόφαση και δήλωσαν πως αισθάνονται δικαιωμένοι.

Η σημερινή άλλωστε παράσταση των εκπροσώπων του ΝΣΚ, προκάλεσε έκπληξη και πολλά ερωτήματα ενώ ήταν χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του ενός εξ’ αυτών πως «κανονικά έπρεπε να ήμασταν από την άλλη πλευρά», δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς πως δυσανασχετεί.

«Ένταση με αφορμή το αίτημα για αποβολή των συγγενών από την υποστήριξη της κατηγορίας»

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι τόνοι ανέβηκαν πολλές φορές. Αρχικά, την ένταση πυροδότησε η πρόταση της εισήγηση της εισαγγελέως για την αποβολή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας από την υποστήριξη της κατηγορίας .

«Το αδίκημα που εξετάζεται εδώ αφορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό» , ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός και συμπλήρωσε πως δεν στοιχειοθετείται νομικά η άμεση ζημία των συγγενών από την πράξη των κατηγορουμένων οι οποίοι, όπως είπε, κλήθηκαν, στο πλαίσιο του ελέγχου για την εκτέλεση της σύμβασης 717, να συντάξουν σχετική έκθεση, από την οποία προέκυψε ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους για την υπόθεση.

Οι συγγενείς όμως δεν άντεξαν και όταν άρχισαν οι δευτερολογίες των εκπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την αποβολή τουβγς από την υποστήριξη της κατηγορίας.

Συγγενής θύματος αντέδρασε φωνάζοντας: «ντροπή σας». Ο πρόεδρος παρενέβη ζητώντας του να αποχωρήσει. «Εδώ διεξάγεται δίκη» του είπε, την ώρα που εκείνος αποχωρούσε από τη δικαστική αίθουσα ενώ λίγο αργότερα, τον ακολούθησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος που έχει χάσει την κόρη του στα Τέμπη σχολιάζοντας εμφανώς αγανακτισμένος : «Να τη χαίρεστε!».

Την ώρα της διακοπής του δικαστηρίου ο Αντώνης Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα και απευθυνόμενος στον συνήγορο των κατηγορουμένων είπε : «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».