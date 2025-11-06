Δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναφέρει η πρόεδρος του ΝΣΚ. Όλο το παρασκήνιο.

Έχοντας στο πλευρό τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους για να τους υπερασπιστούν, θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας οι δύο επιθεωρητές-ελεγκτές της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, αφού φέρονται πως εκ προθέσεως, έκαναν τα «στραβά μάτια» στους ελέγχους που ήταν επιφορτισμένοι να διενεργήσουν για τη σύμβαση 717, το 2021, με σκοπό, σύμφωνα με την κατηγορία, να συγκαλυφθούν οι ευθύνες της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της, γεγονός που αποδείχτηκε καθοριστικό για τη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, όπου χάθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές.

«Υποχρέωση» η υπεράσπιση των επιθεωρητών της ΕΑΔ για το ΝΣΚ

Την παράσταση των Νομικών Συμβούλων του Κράτους ως συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων επιθεωρητών έκανε γνωστή στο δικηγόρο και πατέρα της Μάρθης που σκοτώθηκε, στο πολύνεκρο δυστύχημα, Αντώνη Ψαρόπουλο, η πρόεδρος του ΝΣΚ, Νίκη Μαριόλη. Απαντώντας σε σχετική αίτησή του, στις 30 Οκτωβρίου, η κ. Μαριόλη αφού εκφράζει «τα «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια της» για το χαμό της κόρης του, καθιστά σαφή την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την παροχή νομικής στήριξης στους επιθεωρητές. «Τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του ΝΣΚ ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της Αρχής προς το ΝΣΚ, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντηση της η Πρόεδρος του ΝΣΚ.

Προσπαθώντας μάλιστα να εξηγήσει γιατί δεν έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας το ΝΣΚ, σημειώνει πως δεν υποβλήθηκε εγκαίρως σχετικό αίτημα από την αρμόδια Υπηρεσία!

Νομικοί κύκλοι εξέφραζαν στο Dnews την έκπληξή τους για τη «σκανδαλώδη» όπως τη χαρακτήριζαν, απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να εκπροσωπήσει στη δίκη τους δύο κατηγορουμένους και όχι τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία φέρονται ότι ζημίωσαν, με τις ενέργειές τους οι δύο επιθεωρητές της ΕΑΔ. «Αντί να παρίστανται ως συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, θα είναι υπερασπιστές των κατηγορουμένων; Το ελληνικό Δημόσιο θα πληρώνει χρήματα για όσους κατηγορούνται ότι το ζημίωσαν;», ήταν το ερώτημα που έθεταν.

Την απόφαση στήριξης των δύο κατηγορουμένων επιθεωρητών με τον ορισμό λειτουργών του ΝΣΚ να τους εκπροσωπήσουν προανακριτικά αλλά και επ’ ακροατηρίω, υπέγραψε η ίδια η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριόλη στις 2 Μαίου 2024. Με έγγραφό της ανατίθεται «η νομική υπεράσπιση των επιθεωρητών- ελεγκτών της ΑΕΔ….,. , ενώπιον αρμόδιων προανακριτικών και ανακριτικών αρχών, στο πλαίσιο της διερεύνησης για τυχόν διάπραξη εκ μέρους τους αξιόποινων πράξεων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» σε δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…». Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται πάντως πως « η τυχόν εκπροσώπηση των παραπάνω προσώπων δια ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής τους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα από μέλος του ΝΣΚ».

Θετική εισήγηση προτού υποβληθεί το αίτημα των κατηγορουμένων επιθεωρητών!

Σχετικό αίτημα υπέβαλαν στις 4 Απριλίου του 2024, οι δύο επιθεωρητές μόλις έλαβαν την κλήση τους από τον πταισματοδίκη για να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι διάπραξης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. Πριν καν όμως υποβάλλουν οι ίδιοι το αίτημα, τους είχε προλάβει, την προηγούμενη ημέρα δηλ. 3 Απριλίου του 2024 η αναπληρώτρια Διοικητής της Αρχής με την ιδιότητά της ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ελέγχων η οποία είχε υποβάλλει θετική εισήγηση με τη μορφή επισημείωσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο.

«Πέπλο» προστασίας στα ελεγχόμενα στελέχη της ΕΑΔ, με το ν. 4622/2019

Η απόφαση ωστόσο για την ανάθεση της νομικής υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, στηρίχτηκε στο άρθρο 101 παρ. 2 του ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος το οποίο παρέχει προστασία στα στελέχη της Αρχής, εν ενεργεία ή πρώην, για «γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», αν και διευκρινίζεται πως «δεν μπορεί να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω υπάλληλοι έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό νόμο «τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του ΝΣΚ ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της Αρχής προς το ΝΣΚ, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Διοικητή, εφόσον περιέλθει σε αυτόν έγγραφη αίτηση εξεταζόμενου, διωκόμενου ή εναγόμενου υπαλλήλου, η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. Στην περίπτωση δε του τελευταίου, συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Αρχής».

Με τις εν λόγω διατάξεις, προβλέπεται επίσης η πλήρης απαλλαγή των εμπλεκομένων προσώπων από τα έξοδα τα οποία «υποχρεούται» να αναλάβει η Αρχή. Και μόνο αν τα πρόσωπα αυτά καταδικαστούν αμετάκλητα (όταν δηλ. η υπόθεση φτάσει στον Άρειο Πάγο),θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά…. Συγκεκριμένα, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σε περίπτωση εκπροσώπησης των παραπάνω προσώπων, εν ενεργεία ή διατελεσάντων, διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η Αρχή υποχρεούται, με απόφαση του Διοικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγόμενου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική εισήγηση. Στην περίπτωση των Ελεγκτών Επιθεωρητών και των λοιπών υπαλλήλων της Αρχής, απαιτείται θετική εισήγηση του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. Στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Αρχής….Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο….Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά….Εάν τα παραπάνω πρόσωπα καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αρχή τις ως άνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ` ου η πολιτική αγωγή». Σε κάθε περίπτωση πάντως ρητά ορίζεται πως οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου «κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης».

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας μόνο από τους συγγενείς των θυμάτων

Παρόντες πάντως στη δίκη αναμένεται να είναι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών οι οποίοι θα σταθούν απέναντι στους κατηγορουμένους αλλά και με τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους που θα είναι οι συνήγοροι υπεράσπισής τους για να δηλώσουν αυτοί παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Ζητούν την τιμωρία τους αν και όπως τονίζουν, δεν θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι για πλημμέλημα αλλά για κακούργημα. Σε δήλωσή τους οι συγγενείς επισημαίνουν: «Από το 2018 ξεκίνησε από το τότε Σ.Ε. Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η διερεύνηση, στα πλαίσια δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για απιστία επίορκων δημοσίων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση της σύμβασης 717/2014 «Ανάταξη και Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας». Η έρευνα αρχικά ανατέθηκε στην Επιθεωρήτρια Μαγδαληνή Γεροντίδου, από την οποία όμως, στη συνέχεια, σκοπίμως (;) αφαιρέθηκε και ανατέθηκε τον Μάιο του 2021 στους Ελεγκτές Χρήστο Σπηλιωτόπουλο και Δημήτριο Τραπεζιώτη.

Οι ανωτέρω ελεγκτές, παρά τη διαπίστωση σωρείας αντισυμβατικών και παράνομων πράξεων, κατέληξαν με το πόρισμα τους, αυθαίρετα και αντιφατικά, στην ανεπίτρεπτη και παράνομη αξιολογική κρίση ότι δεν πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των ανωτέρω επίορκων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ. Αποτέλεσμα του πορίσματός τους ήταν η υπόθεση να τεθεί αρχικά στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Η παράνομη συμπεριφορά των δύο ελεγκτών συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση της υλοποίηση της σύμβασης 717/2014, με τελικό αποτέλεσμα την εγκληματική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη και το θάνατο 57 ανθρώπων, γεγονότα που δεν θα είχαν επέλθει εάν οι ανωτέρω δύο ελεγκτές είχαν αναδείξει εγκαίρως, ως όφειλαν, την παράνομη συμπεριφορά των αρμόδιων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ.

Παρ’ όλα αυτά την Παρασκευή 7.11.25 οι ανωτέρω δύο ελεγκτές δικάζονται, μετά από αναβολή, όχι για κακούργημα αλλά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, δικαιώνοντας έτσι και την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αδειλίνη, η οποία, όταν στις 12-12-2023 της θέσαμε το θέμα της σχέσης της σύμβασης 717 με το έγκλημα των Τεμπών, δεν δίστασε να μας αντικρούσει με το αποπροσανατολιστικό κυβερνητικό αφήγημα τι σχέση μπορεί να έχει η σύμβαση 717 με τη θανατηφόρα σύγκρουση!

Εν όψει των ανωτέρω θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο ελεγκτών, ώστε να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές στην πραγματικότητα ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι σκόπιμες εγκληματικές ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας».

Το κατηγορητήριο για τους δύο επιθεωρητές της ΕΑΔ

Οι δύο επιθεωρητές της ΕΑΔ αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, καθώς τους καταλογίζεται πως αν και είχαν στα χέρια τους όλα τα στοιχεία του φακέλου για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης και «μολονότι παρέθεσαν τα ευρήματα του ελέγχου ήτοι τις αντισυμβατικές και παράνομες ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών, όπως αυτές προέκυψαν από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που είχε συλλεγεί», εντούτοις κατέληξαν στην πορισματική αναφορά που παρέδωσαν τους ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ για την επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 3.332.130,49 ευρώ από αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις των ανωτέρω οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς πρόθεση, κατά το χρονικό διάστημα από 01-02-2019 έως 31-10-2020...προβαίνοντας παράνομα και δόλια στην ουσιαστική αξιολόγηση των διαπιστώσεων που είχαν προηγουμένως παραθέσει κατά παράβαση των ρητών οδηγιών της Υπηρεσίας τους». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο επιθεωρητών «άπαντα δε τα ανωτέρω έπραξαν κατά τα διαφαινόμενα ούτως ώστε ανωτέρω έπραξαν ώστε να ωφελήσουν παράνομα τους υπαιτίους , όφελος συνιστάμενο στο να μην καταλογισθούν σε αυτούς ποινικές ευθύνες, πράγμα το οποίο καταρχήν πέτυχαν καθώς ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος στον οποίο υποβλήθηκε η πορισματική έκθεση την 27/9/2021, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, στηριζόμενος κατά κύριο λόγο στα παραπάνω αντιφατικά συμπεράσματά τους».