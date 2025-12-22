Θέσεις εργασίας σε 7 ειδικότητες στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο.

Σε προσλήψεις 25 δημοσιογράφων προχωράει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και συγκεκριμένα στις εξής ειδικότητες:

- Πολιτικό Τμήμα: Συνολικά Οκτώ (8) θέσεις δημοσιογράφων εκ των οποίων: Δύο (2) θέσεις με ειδικότητα στο διπλωματικό ρεπορτάζ Μία (1) θέση με ειδικότητα στο κυβερνητικό ρεπορτάζ Μια (1) θέση με ειδικότητα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ Δύο (2) θέσεις με ειδικότητα στο πολιτικό/ρεπορτάζ πολιτικών κομμάτων Μια (1) θέση με ειδικότητα στο ρεπορτάζ εθνικής άμυνας Μια (1) θέση με ειδικότητα στο ελεύθερο πολιτικό ρεπορτάζ

- Τμήμα Ρεπορτάζ και Ανταποκριτών Εσωτερικού: Συνολικά Πέντε (5) θέσεις δημοσιογράφων εκ των οποίων: Τρείς (3) θέσεις με ειδικότητα στο ελεύθερο ρεπορτάζ Μία (1) θέση με ειδικότητα στο επαρχιακό ρεπορτάζ (νήσος Κρήτη, νομός Ηρακλείου) Μία (1) θέση με ειδικότητα στο αστυνομικό/πυροσβεστικό ρεπορτάζ

- Διεθνές Τμήμα και Ανταποκριτών Εξωτερικού: Συνολικά δύο (2) θέσεις: Δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων με ειδικότητα συντάκτη νυκτερινής- βραδινής βάρδιας.

- Αθλητικό Τμήμα: Συνολικά μία (1) θέση: Μια (1) θέση δημοσιογράφου με ειδικότητα στο αθλητικό ρεπορτάζ.

- Τμήμα Ροής Ειδήσεων: Συνολικά τρεις (3) θέσεις: Τρεις θέσεις δημοσιογράφων με ειδικότητα συντάκτη ύλης.

- Τμήμα Ιστοσελίδων και social: Συνολικά Δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων εκ των οποίων: Μία (1) θέση με ειδικότητα πρώτης σελίδας Μία (1) θέση social media

- Ξενόγλωσσο Τμήμα: Συνολικά Τρεις (3) θέσεις δημοσιογράφων εκ των οποίων: Δύο (2) θέσεις με ειδικότητα στο αγγλικό δελτίο Μία (1) θέση με ειδικότητα στο γαλλικό δελτίο

- Αυτοτελές Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης (Βορείου Ελλάδος): Μια θέση (1) δημοσιογράφου με ειδικότητα πρώτης σελίδας

Για τις προς πλήρωση θέσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και δεν έχουν κωλύματα διορισμού, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητάς του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύεται αυτό από τα έγγραφα και τις βεβαιώσεις που τις συνοδεύουν.