Χειμωνιάτικο το σκηνικό τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Σε ρυθμούς κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα από την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν ότι το άστατο αυτό σκηνικό θα διατηρηθεί μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό.

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι «ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας» τα Χριστούγεννα, προσθέτοντας ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας θα σημειωθεί κυρίως το διήμερο Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα σε δύο κύματα:

Το πρώτο θα ξεκινήσει το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Το δεύτερο θα εκδηλωθεί το βράδυ της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, με έντονα φαινόμενα στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αν και η ημέρα των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές, ο καιρός σταδιακά θα περιοριστεί προς την πλευρά του Αιγαίου και μέχρι την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου οι καιρικές συνθήκες θα ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, προβλέπεται πιθανή «βαρυχειμωνιά» με χιόνια ακόμα και σε πεδινές εκτάσεις, αν και για την τελική εκτίμηση θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα από τα προγνωστικά κέντρα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το τσουχτερό κρύο θα συνεχιστεί, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν περαιτέρω πτώση σε σχέση με τα επίπεδα των Χριστουγέννων.

