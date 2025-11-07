Ο Χρυσοχοΐδης βάζει την αστυνομία στους καταυλισμούς: Ξεκινούν οι περιπολίες τον Σάββατο, με καθυστέρηση το επιχειρησιακό σχέδιο στην Αττική.

Ξεκινά αύριο Σάββατο το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα,

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα από το Ηράκλειο Κρήτης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το σχέδιο προβλέπει τη χαρτογράφηση των περιοχών όπου ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή παραβατικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

24ωρη αστυνομική παρουσία εντός των οικισμών,

προληπτικούς ελέγχους σε πρόσωπα και κατοικίες,

ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή και

συνεχή ενημέρωση των κατοίκων.

Συνολικά, το σχέδιο θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές, με 152 σημεία δράσης και τη συμμετοχή 473 αστυνομικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία το Σάββατο.

Σημειώνεται πως στην Αττική το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή την επόμενη εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι ομάδες αυτές υπάγονται επιχειρησιακά στην ειδική υπηρεσία που αποκαλούμε "ελληνικό FBI"», ανέφερε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Στην Αττική θα υπάγονται απευθείας σε αυτή, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα συνεργάζονται με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες για την εμπέδωση της τάξης».

Μάλιστα υποστηρίξε πως «πι 50 διαμεσολαβητές που θα προσληφθούν θα λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας με τις κοινότητες, ώστε η επιχείρηση να μην περιοριστεί σε αστυνομικό χαρακτήρα, αλλά να συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».