Η χήρα του Φανούρη Καργάκη και μητέρα των πέντε παιδιών τους μιλά για τις τελευταίες στιγμές του άνδρα της και το πώς συνέβη το μακελειό.

«Παγωμένα» τα Βορίζια από το μακελειό του περασμένου περασμένου Σάββατου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 39χρονου άνδρα και μιας 56χρονης γυναίκας.

Η σύζυγος του 39χρονου μίλησε στο MEGA και περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τις στιγμές που ο σύζυγός της, Φανούρης, έπεσε νεκρός: «Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν… και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας. Και αντί να ηρεμήσουν, στάθηκαν στους δρόμους και σκοτώνονταν μεταξύ τους. Και έτυχε να περνάει ο άντρας μου για να πάει στα ζώα… Και τον εκτέλεσαν μπροστά μου μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν ήρθε κανένα ασθενοφόρο».

Η γυναίκα περιέγραψε τον πανικό και τον κίνδυνο για την οικογένειά της: «Έχω πέντε παιδιά, από 5 μηνών μέχρι 10 χρονών. Θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δύο. Μου τον εκτέλεσαν μπροστά στα μάτια μου, ενώ γύρω υπήρχαν πολλοί οπλισμένοι. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν ασφαλή μέσα στο σπίτι».

Στην περιγραφή της, η σύζυγος διευκρίνισε ότι ο άνδρας της εκείνη την ώρα επέστρεφε από τις Μοίρες και δεν είχε καμία εμπλοκή με προηγούμενα περιστατικά με εκρηκτικά: «Εκείνος ήταν στις Μοίρες. Όταν γύρισε στα Βορίζια, πήρε τα παιδιά και κλειστήκαμε στο σπίτι. Και όμως τον εκτέλεσαν όταν περνούσε στα ζώα». Η ίδια τόνισε ότι οι επιτιθέμενοι είχαν καλάσνικοφ και πιστόλια και ότι το περιστατικό συνδέεται με μακροχρόνιες οικογενειακές διαφορές: «Δεν είχαμε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρυσι υπήρξε επίθεση με μαχαίρια και όπλα. Τώρα ήρθαν για να σκοτώσουν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0064g7i3mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτυπήσανε και με καλασνικοφ και με πιστόλι. Τον διαλύσανε στο σώμα του. Τον διαλύσανε. Δεν πρόλαβε να κάνει… Ούτε το χέρι του να κουνήσει ούτε το κεφάλι τουΜακάρι να είχε προλάβει ο κακομοίρης μου να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλιτώσει. Μου τον σκοτώσανε. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε, μου είπε ο ιατροδικαστής. Ούτε ένα λεπτό. Το καταλαβαίνεις;»

«Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες, μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια»

Για όσα έγιναν πριν το μακελειό η σύζυγος του 39χρονου περιέγραψε: «Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες και τον πήρα εγώ κοπελιά. Εγώ. Εγώ τον πήρα κοπελιά. Και του είπα: «Κακομοίρη, τι πράγμα γίνεται στο χωριό. Τα δικά μου κοπέλια γυρίζανε στο χωριό και δεν ήξερα τι έχει γίνει». Έχει άλλοθι. Ήταν εκεί στις Μοίρες. Δεν έχει καμία δουλειά αυτός με τις βόμβες.»

«Αυτοί σκότωσαν και την 56χρονη Ευαγγελία»

Ξεσπώντας η χήρα τονίζει ότι οι ίδιοι που σκότωσαν τον άντρα της σκότωσαν από ψηλά και την άτυχη 56χρονη. «Αυτή πέθανε από ψηλά που κατεβαίνανε και σκότωσαν τη θεία τους. Αυτοί. Ο άντρας μου τη σκότωσε μέσα από το αμάξι που ήταν νεκρός; Δεν έχεις διαβάσει πώς έγινε; Πώς ρίχνανε από ψηλά; Ο άντρας μου ήταν στο αμάξι μέσα, όχι στις ταράτσες. Τον εκτελέσανε. Αφού σέρνανε γυναίκες. Οι γυναίκες μπορεί να βγήκαν από αλλού. Πάνω σου λέω μπαλωθιάζανε το σπίτι. Κρατούσαν όλοι καλάσνικοφ, πιστόλια.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-de00f6i17unt?integrationId=40599y14juihe6ly}