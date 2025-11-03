Μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση καθώς παραμένει έκρυθμη η κατάσταση μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Σε καταφύγια, σε σπίτια ακόμα και στο Ρέθυμνο επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, καθώς αναζητούνται ακόμα τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται, μαζί με τους δύο συγγενείς τους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ για το αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη καθώς «υπήρξε ένα τηλεφώνημα με άμεσες απειλές για αντίποινα μετά την κηδεία της 56χρονης». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συγγενείς της 56χρονης είπαν ότι τους απείλησαν ακόμα και με ρίψεις χειροβομβίδας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε και μετά από οδηγίες που έλαβαν οι συγγενείς της έφυγαν απ΄το χωριό μέχρι νεοτέρας.

Την ίδια ώρα απορρίφθηκε από την αστυνομία αίτημα συγγενών του 39χρονου, που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, να παραστούν στην κηδεία του, που τελέστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παράλληλα, πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι την Τρίτη ενδεχομένως να είναι ημέρα εξελίξεων καθώς είναι πολύ πιθανό τα τρία άτομα μετά την κηδεία της 56χρονη, να παραδοθούν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη υπάρξει επαφή με την αστυνομία.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Τη Δευτέρα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά μάταια. Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm. Το όπλο ωστόσο δεν προκύπτει να σχετίζεται με τη συμπλοκή του Σαββάτου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και άλλους χώρους.«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Προς στιγμής ωστόσο, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει την Τρίτη στα Χανιά.

Ισχυρές δυνάμεις στα Βορίζια

Στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Παράλληλα, αναμένεται νέα σύσκεψη στο Ηράκλειο, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.

