Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η κηδεία της γυναίκας.

Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η σορός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που ζει στα Χανιά εδώ και 40 χρόνια και που δεν έχει καμία σχέση με τις διενέξεις για τα βοσκοτόπια, βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Μία σφαίρα διαπέρασε το σώμα της από την αριστερή ωμοπλάτη και με πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας.

Η 56χρονη είχε πάει το Σάββατο στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.

Έξω από τον Ιερό Ναό τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια με τους πάνοπλους αστυνομικούς να εποπτεύουν την ευρύτερη περιοχή ενώ είχε τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας.

