Επιλέξτε τον Προσωπικό σας Αριθμό πριν από τις 5 Νοεμβρίου.

Αύριο, 5 Νοεμβρίου 2025, λήγει η προθεσμία για τους πολίτες να επιλέξουν τον Προσωπικό τους Αριθμό. Μετά το πέρας της, η έκδοση του αριθμού θα γίνεται αυτόματα για κάθε πολίτη.

Βήμα βήμα η διαδικασία για την έκδοση του ΠΑ

Η διαδικασία έκδοσης είναι απλή και γρήγορη.

Όσοι διαθέτουν ΑΦΜ μπορούν, με λίγα «κλικ», να αποκτήσουν τον Προσωπικό Αριθμό και να τον χρησιμοποιούν σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται η αναγραφή άλλων αριθμών, όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή αριθμού ταυτότητας.

Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και με τους κωδικούς TaxisNet, ο πολίτης μπορεί να εκδώσει τον αριθμό μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από δύο αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης, ένα τρίτο ψηφίο που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα και τον ΑΦΜ του πολίτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας.

Τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης ενημερώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά του Μητρώου Πολιτών, ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου του για τη διόρθωση.