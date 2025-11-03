«Οι περισσότεροι το επόμενο δευτερόλεπτο που το έκαναν το μετάνιωσαν. Για αυτό πριν το μετανιώσουν, να σκεφτούν όχι τον εαυτό τους, αλλά τα παιδιά, τα εγγόνια και τις οικογένειές τους».

Με αφορμή τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης μίλησε για τις βεντέτες, τις οποίες, όπως εξομολογήθηκε, τις ζει απο μικρό παιδί στα Ανώγεια.

«Αυτό είναι το άλλο, το κακό πρόσωπο της Κρήτης» ανέφερε στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας την ανησύχια ότι η βεντέτα ενδέχεται να συνεχιστεί μετά τις κηδείες των θυμάτων. «Είναι αυτό που κατατρέχει τον τόπο μου, το νησί μου, την Κρήτη μου».

«Είχα ρωτήσει πριν από κάμποσα χρόνια έναν φίλο μου. Του είπα "Σήφη τι είναι αντρειά (σσ.ανδρεία);" και εκείνος με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: "Μιχάλη αντρειά δεν είναι ούτε οι κούπες, ούτε τα πιστόλια στη μέση. Αντρειά είναι άμα κάνεις ένα λάθος και το παραδεχτείς, να πας να ζητήσεις ένα συγγνώμη από τον άνθρωπο που έβλαψες. Εγώ αυτή την Κρήτη την ξέρω»

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν δεν υπάρξει σασμός, «υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένα δεύτερο κύμα».

«Αυτά τα περιστατικά μόνο βαθιά λύπη μου προξενούν. Η αντίδραση κατά την άποψή μου της αστυνομίας σε τέτοια μέρη που είναι μπαρουτοκαπνισμένα, έπρεπε να ήταν άμεση, τώρα είναι αργά. Το γεγονός αυτό δε θα ξεχαστεί, θα υπάρχει», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Αν δε γίνει σασμός πολύ φοβάμαι, ότι όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, ότι θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα, το οποίο πραγματικά δεν το εύχομαι. Πριν το μετανιώσουν ας σκεφτούν τα παιδιά, τα εγγόνια, τις οικογένειές τους».

